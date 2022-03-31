Москва, , 16:37 — REGNUM В системе российского высшего образования из процесса преподавания надо исключить тех, кто стоит на антироссийских или русофобских позициях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал информацию о том, что в российских вузах (в частности в СПбГУ) подвергают травле тех преподавателей и студентов, которые высказываются в поддержку специальной военной операции России на Украине.

Михаил Делягин Politikus.ru

«Мне известно, что в РФ занимаются травлей студентов и преподавателей, которые не выражают ненависти к России, — сказал Делягин. — И не выражают поддержки нацизму. Это происходит по всей стране. Вероятно, что была дана какая-то команда. Потому что это не молчаливое неприятие. Это агрессивная реакция. Это касается не только учебных заведений, но и органов власти, общественных организаций. Конечная цель — изгнать патриотов из образования и сделать патриотизм несовместимым с получением диплома и с нахождением на государственной службе».

Как полагает Делягин, для того, чтобы избавить российские вузы от западного влияния, надо начать с пересмотра программ и исключить из процесса преподавания тех преподавателей, которых отличает антироссийская или русофобская позиция.

«Не могут преподавать в России те, кто занимает антироссийскую и русофобскую позицию. Это первый и самый очевидный шаг, который надо сделать. Но этот шаг абсолютно непонятен для нынешнего Министерства образования. Насколько можно судить, — сказал Делягин. — Наши чиновники делали карьеру в ситуации, когда смысл высшего образования был в воспитании либералов. То есть людей, которые считают, что смысл жизни — это финансовая спекуляция, а Российская Федерация является недоразумением, потому что она в эту схему мышления не укладывается. Или не совсем укладывается. Либерализм когда-то был идеологией. А теперь это религия. И люди не могут не то что примириться с реальностью, они не могут ее воспринять».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что травля патриотически настроенных преподавателей вузов со стороны их руководства и коллег стала следствием ошибок в управлении высшим образованием России.

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