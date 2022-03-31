Сухум, 31 марта, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Абхазия приветствует намерение Южной Осетии объединиться с Россией. Об этом заявил глава республики Аслан Бжания, комментируя заявление президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о планах страны войти в состав РФ.

Флаг Абхазии

«Мы приветствуем стремление народа Южной Осетии воссоединиться с Северной Осетией в рамках Российского государства. Уверены в том, что этот шаг в полной мере отвечает интересам и южных осетин», — сказал глава государства, слова которого приводит пресс-служба президента страны.

При этом он подчеркнул, что «суверенная независимая Абхазия выстраивает и будет продолжать выстраивать с братской союзнической Россией отношения в строгом соответствии с Договором от 24 ноября 2014 года».

Он напомнил о закреплённых в этом договоре положениях: проведение скоординированной внешней политики; создание общего пространства обороны и безопасности; формирование общего социального и экономического пространства; содействие социально-экономическому развитию Абхазии и создание условий для полноценного участия Абхазии в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, реализуемых по инициативе и при содействии России.

Читайте также: МИД Грузии отреагировал на объявление в Южной Осетии референдума

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов менее, чем за две недели до президентских выборов в республике, заявил, что будет начат процесс по вхождению республики в состав России. По его словам, вхождение республики в Россию — стратегическая цель. Он отметил, что, согласно конституции, нужно будет провести референдум.

Напомним, в 1992 году подобный референдум в Южной Осетии уже проводили. Тогда вхождение в РФ поддержали 99,8% участников голосования.

Читайте также: В Госдуме рассказали о сроках вхождения Южной Осетии в состав России