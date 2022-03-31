Тюмень, 31 марта, 2022, 15:42 — ИА Регнум. На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск из-за метели столкнулись 22 машины. В результате аварии было перекрыто движение транспортных средств в направлении Тюмени, сообщает «Уралуправтодор».

ДТП

"На месте дежурят пять нарядов ГИБДД, дорожная техника и рабочие», — сообщили в «Уралуправтодоре».

О пострадавших не сообщается. Известно, что было организовано реверсивное движение через встречную полосу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре 31 марта на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск ограничили движение из-за сильной метели и снегопада.