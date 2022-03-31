Уфа, , 15:43 — REGNUM Корпусную мебель намерены производить на территории индустриального парка «Уфимский» в Башкирии. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Мебель Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Сообщается, что на реализацию данного проекта инвестор планирует направить около 80 млн рублей, предполагается создать сто рабочих мест.

«В нынешних условиях крайне важно развивать собственные производства. Это большой шаг к развитию импортозамещения и созданию комфортных условий для субъектов малого и среднего предпринимательства. На текущий момент специалисты управляющей компании индустриального парка «Уфимский» совместно с инвестором прорабатывают все детали проекта. После принятия окончательного решения, мы начнем подготовку инициативы к реализации и получению мер государственной поддержки», — приводит пресс-служба слова генерального директора корпорации развития Башкирии Наиля Габбасова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии создан антикризисный штаб по поддержке и обеспечению устойчивости экономики региона. Также начал работу центр «Импортоснабжения и импортозамещения».