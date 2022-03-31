Симферополь, 31 марта, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности введён на территории Симферополя в связи с ухудшением погодных условий, сообщили 31 марта в пресс-службе администрации крымской столицы.

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Решение принято на очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как сообщало ИИА REGNUM, ранее МЧС Республики Крым объявило штормовое предупреждение — по прогнозу 1, 2, 3 апреля, а также ночью 4 апреля ожидается сильный ветер с порывами до 25−30 метров в секунду.