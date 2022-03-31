Новосибирск, 31 марта 2022, 15:40 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 31 марта, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 1045 пациентов, в том числе 40 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
За прошедшие сутки было выявлено 259 случаев заражения коронавирусом. За это же время 780 человек выздоровели, 14 пациентов выздоровели.
Всего в регионе зарегистрированы 251116 случаев заражения коронавирусом, 231424 человека полностью выздоровели, умерли 5373 пациента. В реанимации находятся 158 человек, на ИВЛ – 20 новосибирцев.