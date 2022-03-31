Новосибирск, , 15:40 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 31 марта, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 1045 пациентов, в том числе 40 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 259 случаев заражения коронавирусом. За это же время 780 человек выздоровели, 14 пациентов выздоровели.

Всего в регионе зарегистрированы 251116 случаев заражения коронавирусом, 231424 человека полностью выздоровели, умерли 5373 пациента. В реанимации находятся 158 человек, на ИВЛ – 20 новосибирцев.