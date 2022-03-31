Санкт-Петербург, 31 марта, 2022, 15:53 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге с 1 апреля стартует первый этап транспортной реформы — или новой модели транспортного обслуживания, как её именуют в Смольном. В пятницу в разных районах города изменятся трассы 19 автобусов, закроются три «социальных» и 33 «коммерческих» автобусных маршрута, откроются новые маршруты, появятся новые тарифы и так далее. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Дарья Драй ИА REGNUM Общественный транспорт

Так, начиная с 1 апреля, в разных районах города будут открыты 24 новых маршрута, возобновлено движение по трем маршрутам, изменятся трассы 19 автобусов, закроются три «социальных» и 33 «коммерческих» автобусных маршрута с полной заменой другим транспортом.

Еще 97 маршрутов начнут работать в соответствии с новыми правилами обслуживания пассажиров: автобусы на остановках будут открывать все двери для входа и выхода, при этом в салонах не будет кондукторов, а водители также больше не будут продавать билеты.

«Пассажиры на этих маршрутах должны самостоятельно оплатить проезд сразу после входа в салон. Оплатить проезд можно будет всеми видами действующих электронных проездных (включая льготные, школьные и студенческие), бесконтактной банковской картой или разовым QR-билетом», — пояснили в комитете отметив, что приобрести разовый QR-билет за наличный расчёт можно будет в кассах метрополитена и киосках «Организатора перевозок».

Кроме того, с пятницы 1 апреля вводится пересадочный тариф «60 минут» при оплате проезда в наземном транспорте (автобус, трамвай, троллейбус) картой «Подорожник»: первая поездка — 40 рублей, вторая поездка — 10 рублей, а последующие поездки бесплатны в течение 60 минут с момента первой оплаты.

Также с 1 апреля на маршрутах, работающих по принципу зонной оплаты (№№ 200, 201, 210, 211, 213, 215, 216, 273, 278), и на пригородных маршрутах вводится единый общегородской тариф: 40 рублей при оплате «Подорожником», 60 рублей при оплате по «гостевому» тарифу независимо от дальности поездки.

Напомним, второй и третий этапы транспортной реформы назначены на 1 июня и 1 июля 2022 года, соответственно.