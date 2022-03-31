Волгоград, 31 марта, 2022, 15:46 — ИА Регнум. По обвинению в контрабанде и сбыте наркотиков в шести регионах России в Волгограде предстанут перед судом 26 граждан Украины. Из незаконного оборота изъято более 32 кг запрещённых веществ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 марта в пресс-службе регионального УМВД.

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Злоумышленники в 2019 году создали в теневом сегменте интернета виртуальный магазин, предлагающий к продаже наркотики растительного происхождения. Наркотик производили на территории Украины, а затем контрабандой перевозили в Россию. Фасовку на мелкие партии участники преступной группировки проводили в арендованных гаражах и складах, сеть наркосбытчиков действовала в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Ростове-на-Дону и Волгограде.

Деньги от продажи наркотиков злоумышленники легализовали в Москве через подставные счета, по оценке следствия, сумма их дохода превысила 20 млн рублей.

Организаторы преступного сообщества и другие его участники объявлены в розыск. Три уголовных дела в отношении 11 обвиняемых уже направлены в суд, ещё 15 фигурантов знакомятся с материалами.

По ходатайству следователей суд арестовал автомобили обвиняемых стоимостью свыше трёх миллионов рублей, а также денежные средства в рублях и валюте на сумму более шести миллионов рублей.