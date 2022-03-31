Ярославль, , 15:39 — REGNUM В Ярославской области в загородном оздоровительном комплексе «Берёзка» начал работать первый в регионе педагогический отряд «Созвездие», который готовит вожатых для детско-юношеских лагерей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ЗОК «Берёзка».

Участники отряда «Созвездие» Славнефть-ЯНОС

В отряде около 40 студентов и молодых педагогов Ярославского государственного педагогического университета имени К.Д. Ушинского (ЯГПУ), Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) и Рыбинского профессионально-педагогического колледжа.

Основой для формирования отряда стала существующая в ЯГПУ школа вожатых, костяк которой и вошел в состав нового объединения педагогов. За полгода до начала старта практической части проекта участники педотряда прошли специальные тренинги, прослушали семинары, приняли участие в занятиях под руководством опытных наставников. А в ноябре 2021 года состоялся командообразующий выезд, где члены педобъединения познакомились с Ольгой Колёскиной — директором ЗОК «Березка», которая и пригласила самых инициативных вожатых применить знания на практике.

«Сотрудничество коллектива нашего оздоровительного комплекса с педотрядом — прекрасная возможность достичь новых творческих высот в деле подготовки инновационных познавательных программ для детей и юношества, уже ставших визитной карточкой «Березки». Основательная профессиональная кадровая база нового объединения педагогов для нас — надежный резерв для целевого подбора вожатых под реализуемые лагерем задачи», — прокомментировала Ольга Колёскина.

Реализация нового педагогического проекта в полном объеме началась в весеннюю смену «Березки». Смена проходит в познавательном формате. В этот раз тема заезда называлась «В объективе телескопа» и была посвящена космосу. Вожатыми 176 «космонавтов» (из них 70 детей сотрудников ПАО «Славнефть-ЯНОС») стали 20 молодых педагогов «Созвездия». В ходе смены ребятам было предложено поучаствовать в маршрутной игре-знакомстве с лагерем «Исследуя космос». Дано задание придумать увлекательные «Космические истории» и представить их в творческой форме.

Следующая весенняя смена в «Березке» с 10 по 14 апреля также пройдет под знаком космоса и при активном участии вожатых педагогического отряда.