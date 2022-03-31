Москва, 31 марта 2022, 15:39 — REGNUM Не стоит забывать, что США с их высоким естественным плодородием почв являются мощным игроком на мировом рынке продовольствия, в частности, по зерновым культурам и мясу, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.
Как сообщало ИА REGNUM, США смягчили санкционный режим в отношении импорта продукции сельскохозяйственного назначения из России, в том числе разрешив поставку продуктов питания и удобрений.
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