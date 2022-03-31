Москва, , 15:39 — REGNUM Не стоит забывать, что США с их высоким естественным плодородием почв являются мощным игроком на мировом рынке продовольствия, в частности, по зерновым культурам и мясу, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Удобрение (сс) Hans

«Поэтому текущий рост мировых цен на продовольствие, несомненно, ударит американцев по карману, но и обогатит фермерские штаты и улучшит платежный баланс.

Ради этого можно закрыть глаза на то, что поля будут удобряться тоталитарными русскими удобрениями.

Вообще американский бизнес очень эффективно может лоббировать свои интересы и обходить собственные санкции.

Можно вспомнить, что нефть Гитлеру американские компании поставляли через Испанию до 1944 года», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, США смягчили санкционный режим в отношении импорта продукции сельскохозяйственного назначения из России, в том числе разрешив поставку продуктов питания и удобрений.

Читайте также: «Ъ»: дефицит вынудил США снять санкции с российских удобрений