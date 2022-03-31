Нур-Султан, , 15:39 — REGNUM Казахстанский завод по производству бумаги в Чимкенте временно прекратил работать из-за нехватки сырья. Об этом 31 марта сообщает телеканал «Хабар 24».

Бумага

Как сообщил журналистам замгенерального директора завода Канат Алимбаев, импортёры сократили поставки и подняли цены. Себестоимость продукции завода выросла в среднем вдвое.

«Казахстан сам себя сырьём не может обеспечить. Лес в основном в России, Финляндии, — сказал Алимбаев. — Нам бы напрямую закупиться, чтобы знать, какой объём годовой. Если так, то можно конкурировать со всеми, кто привозит».

По словам руководителя завода, при полноценной нагрузке предприятие способно покрыть 20% национального рынка.

Стоит отметить, что в Казахстане, согласно последним данным, производится около 5% бумаги от потребляемого объема. Из России поставляют около 60%, из Турции — 30%, а из Китая — 8%.