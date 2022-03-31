Мадрид, , 15:37 — REGNUM Правительство Испании направило Украине десять самолетов с наступательным вооружением. Об этом сообщила 31 марта министр обороны страны Маргарита Роблес.

Испания

«К настоящему моменту мы отправили 10 самолетов с наступательными материалами», — сказала глава ведомства.

Она также отметила, что Испания направляла Украине гуманитарную помощь.

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель правительства Испании Исабель Родригес заявила, что испанские граждане должны разделить экономическую ответственность за последствия ситуации на Украине и санкционной войны с Россией.

Читайте также: Власти Испании рассказали, будут ли просить граждан экономить энергоресурсы