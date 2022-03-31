Маскат, , 15:47 — REGNUM Поисково-спасательные службы Омана ведут поиски рабочих, оказавшихся под завалами в результате схода горных пород. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба Гражданской обороны Омана.

Завалы дома Angelo Giordano

По последним данным, инцидент произошёл в районе Аль-Арид провинции Аль-Дахира.

Отмечается, что часть рабочих удалось извлечь из-под завалов, однако еще как минимум четверо человек пока что считаются пропавшими без вести. Спасательная операция продолжается.

«Спасательная операция продолжается. Как минимум четыре человека ранены, еще десять погибших извлечены из-под завалов, а поиски четверых пропавших без вести продолжаются до сих пор» — сообщила служба Гражданской обороны Омана.