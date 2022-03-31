Бессоновский район, Пензенская область, 31 марта, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Жителя села Бессоновка Пензенской области обвиняют в незаконном приобретении с целью дальнейшей перепродажи 42 рогов краснокнижного сайгака. Свою вину 25-летний мужчина признал. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, сообщает региональное следственное управление СКР.

(сс) Andrey Giljov Сайгак

По данным следствия, с августа по октябрь 2020 года житель Бессоновки захотел незаконно обогатиться и приобрел 42 рога сайгака. Покупку мужчина с целью дальнейшей перепродажи хранил у себя дома. В начале октября он разместил в одной из социальных сетей фото рогов с объявлением о продаже по договорной цене. В апреле 2021 года с ним связался по телефону житель Забайкальского края, который заинтересовался покупкой рогов особо ценного дикого животного. Злоумышленник почтовым отправлением переслал 14 рогов сайгака, получив задаток в размере 2 тыс. рублей. Затем от покупателя поступили 50 тыс. рублей. Оставшиеся 28 рогов обвиняемый хранил у себя по месту жительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, жителя Кош-Агачского района республики Алтай признали виновным в попытке продажи трех черепов с рогами краснокнижного алтайского горного барана. Суд приговорил его к 1 году и 2 месяцам лишения свободы условно со штрафом в размере 30 тыс. рублей.

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