Вена, , 15:39 — REGNUM Дата новой встречи представителей стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию, намечена на 5 мая. Сообщение об этом опубликовано 31 марта на сайте ОПЕК.

Добыча нефти Иван Шилов © ИА REGNUM

«Провести 28-е совещание министров стран-членов ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 5 мая 2022 года», — говорится в перечне решений по итогам 27-й министерской встречи.

Заседание министров стран ОПЕК+ состоялось в Вене в режиме видеоконференции. По его итогам было отмечено, что охраняющиеся фундаментальные показатели рынка нефти и консенсус по прогнозам свидетельствуют о хорошей сбалансированности. Текущая волатильность вызвана не фундаментальными факторами, а текущими геополитическими событиями.

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