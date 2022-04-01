1 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Пётр Заборцев, , 10:29 — REGNUM С началом активной защиты Россией своих интересов и введенных в ответ на это санкций, в нашей экономике открылась новая глава. Сейчас, уже спустя более месяца с начала, мы еще не можем понять всех масштабов начавшегося кризиса. И того, куда он заведет все страны мира, включая Россию.

Экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Пока же очевидно, что запрет на импорт товаров и фактически объявленная России блокада морской торговли в перспективе способна вызвать масштабный кризис дефицитов товаров. И речь идет не только о товарах народного потребления. Дефицит может коснуться и комплектующих, и оборудования. По мере того, как запасы на складах будут иссякать, то здесь, то там мы увидим пустые полки или отсутствие ассортимента на складах. Дефицит способен подстегнуть инфляцию. Инфляция уже сегодня составляет около 2% в неделю. Это уровень гиперинфляции.

Но, на мой взгляд, еще более важным может стать ущерб, нанесенный производствам. Отсутствие в достаточном количестве комплектующих и оборудования способно не просто затормозить инвестиционный цикл воспроизводства. Действующие предприятия могут перестать работать. Достаточно выйти из строя лишь одной-двум ключевым деталям импортного оборудования, чтобы остановить целый производственный цикл.

Я уже не говорю о разрывах в цепочках поставок, которые способны вызвать остановку производств из-за отсутствия сырья, безработицу.

Перспективное ограничение на экспорт скажется на нашей текущей экономической системе не менее разрушительно.

Так что же делать в это непростое время?

Наше правительство полагает, что наилучшим ответом на кризис последних недель будет «наиполнейшая свобода бизнеса». То есть с точки зрения руководства страны, если не мешать предпринимателям, снизить налоги и поддерживать кредитом, то бизнес сам заполнит освободившиеся ниши. И воссоздаст недостающие звенья.

Бизнес Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На это направлены текущие действия правительства России. Все их меры можно поделить на три типа: снижение регуляторной нагрузки, снижение налогового бремени и расширение доступности кредита. Они полагают, что этого будет достаточно, чтобы преодолеть последствия западных рестрикций.

К сожалению, опыт стран, попавших в такую ситуацию, теория экономики и институциональный анализ показывают, что-то, чего ожидает правительство, не случится. А вернее, сначала произойдет обрушение экономики, и только затем, в резко упростившейся экономике, бизнес начнет потихоньку замещать и восстанавливать утраченные связи.

На самом деле, это и означает бедность и крах экономики. К сожалению, я полагаю, что текущие меры, принятые правительством, не способны спасти нашу экономику от этого.

Бедность Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нам нужен другой взгляд на эти вопросы. Способность переосмыслить и понять, в чем суть проблемы и что должно сделать правительство, предприниматели и население, чтобы избежать крушения экономики.

В первую очередь очевидно, что проблемы носят структурный характер. Сегодня экономика сконцентрирована вокруг двух больших кластеров: сырьевого и государственного. По сути, именно с этих секторов идет поток денежных поступлений, именно они являются основными центрами прибыли и источниками инвестиционной активности.

Кроме того, в силу низкой привлекательности несырьевой промышленности огромные массы населения скопились на рабочих местах в транзакционном секторе. В финансовом секторе, непосредственно в банках и торговых организациях. Они нужны двум крупнейшим кластерам и обслуживают их операционные и инвестиционные потоки. Получая взамен, свою часть прибыли.

Изменившаяся ситуация требует от нас того, чтобы интенсивное развитие получил другой сектор — сектор производства. Производящий сектор сейчас в экономике России держится либо на потоках из двух основных генерирующих кластеров, либо на энтузиазме предпринимателей, нашедших свою нишу и пытающихся на ней удержаться.

Абсолютно очевидно, что, не поменяв саму сложившуюся экономическую систему, невозможно перераспределить людей и капиталы в пользу необходимого сегодня производящего сектора.

Любые действия правительства в рамках существующей системы уткнутся в объективную реальность рынка, где у сырья и транзакционного сектора высокие прибыли, высокие зарплаты и низкие риски. А у производства высокие риски, низкие прибыли и непонятная перспектива. Поэтому действия нужно предпринимать незамедлительно.

Во-первых, нужно начинать развивать производство и менять структуру занятости. Вымещать потребность в транзакционном секторе с помощью упрощения регулирования, радикального упрощения налогообложения и внедрения средств автоматизации торговли. И одновременно развивать инвестиционную активность в производстве, восстанавливая с помощью активных государственных агентов и государственно-частного партнерства утраченные цепочки передела. Расширять финансирование производств, снижать их риски, и вовлекать туда высвободившихся людей.

Во-вторых, нужно менять структуру стимулов и уровни прибыльности в экономике. Искусственно завышать предложение на сырьевых ранках для падения цен. Снижать само пространство для действий финансовых организаций, банков и прочего транзакционного сектора. И одновременно, расширять заказы на производство, софинансировать предпринимателям производственную активность, помогать быстро налаживать технологические и бизнес-процессы, направленные на расширение производственного выпуска.

Предприниматель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

И, наконец, нужно переработать нашу инфраструктуру работы со знанием и технологиями, сделав ее максимально доступной для всех предпринимателей. Более того, создать агента технологического развития, который прямо предлагает и помогает внедрять новые технологии на производствах.

Отдельно стоит указать, что сильно нам поможет запуск национального СУПЕРпроекта в области информационных технологий. Это позволит и ускоренно трансформировать экономику на основе современного технологического уклада, и даст возможность сохранить и задействовать отечественных ИТ-специалистов.

Сегодня всем предпринимателям как никогда нужно готовиться к активной созидательной работе. Структурные изменения в экономике будут означать для бизнеса и новые угрозы, но и новые возможности. Надеюсь, правительство прислушается и расширит это поле возможностей.