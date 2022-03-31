Москва, , 15:30 — REGNUM Япония хорошо понимает, что быстро найти полноценную альтернативу сахалинским проектам фактически невозможно, заявил корреспонденту аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

«Их географическое положение позволяет Японии иметь надёжные и дешёвые поставки энергоносителей.

При этом на рынке СПГ нет свободных объёмов, так как их все будет стараться выкупить Европа, чтобы снизить зависимость от российского газа.

Однако подобная позиция Японии не означает, что она или западные компании будут инвестировать в новые проекты в России.

Речь лишь идёт о недопущении слишком большого ущерба для себя», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, из нефтегазового проекта «Сахалин-2» не намерены выходить власти Японии, заявил премьер-министр этой страны Фумио Кисида.

Читайте также: Япония не собирается выходить из проекта «Сахалин-2» — Кисида