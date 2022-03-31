Ханты-Мансийск, , 15:29 — REGNUM В Югре 31 марта на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск ограничили движение. Об этом сообщает пресс-служба «Уралуправтодора».

Метель 74.mchs.gov.ru

"Ограничение введено на участке трассы Р-404 с 542 до 952 километрах и на подъезде к Сургуту с 0 до 38 километра», — говорится в сообщении «Уралуправтодора».

В регионе наблюдается сильный снег, метель, снежные заносы, порывы ветра 18−23 м/с. На трассах Югры всю ночь работала техника по очистке от снега и обработке дорожного покрытия противогололёдной смесью.