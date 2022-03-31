Тбилиси, 31 марта, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Депутат парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кадагишвили заявил, что нельзя давать Росси повода для провокации, сообщает 31 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Дмитрий-5-Аверин Грузия, Абхазия и Южная Осетия

Кадагишвили сказал, что правительство не предпримет провокационных шагов, чтобы позволить России устроить еще большую провокацию. По его мнению, если грузинская сторона начнёт вести себя «жёстко», то от этого президент Южной Осетии Анатолий Бибилов не станет «испуганным и мягким».

«Давайте сосредоточимся на национальных интересах, а не на углублении провокаций. Каждая война начинается с заявления», — сказал Кадагишвили.

На вопрос журналистки о том, будут ли министры и депутаты вообще как-то реагировать на заявление Бибилова, Кадагишвили отреагировал крайне раздражённо и вообще отказался продолжать интервью.

Напомним, что президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 30 марта заявил о скором вхождении республики в состав России.