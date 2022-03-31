Калуга, 31 марта 2022, 16:28 — REGNUM Калужский технический колледж вошел в число 70 колледжей России, на базе которых будут созданы образовательные кластеры, которые объединят образовательные организации и предприятия ключевых отраслей экономики в рамках нового федерального проекта «Профессионалитет». Об этом 31 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на губернатора области Владислава Шапшу.

Студенты колледжа на заводской практике
Студенты колледжа на заводской практике
Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте»

На создание образовательно-производственного центра калужский технический колледж получит грант в размере 100 млн рублей. Партнерами колледжа станут «Калужский турбинный завод» и «Ремпутьмаш». Студентам проект «Профессионалитет» даст возможность получить производственный опыт и востребованную рабочую специальность в максимально короткие сроки, а также гарантию дальнейшего трудоустройства.

«В России старт новых кластеров намечен на сентябрь 2022 года. Это принципиально новых подход, который позволит максимально приблизить систему подготовки рабочих кадров к запросам рынка труда», — отметил Владислав Шапша.

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