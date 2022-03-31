Калуга, 31 марта, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Калужский технический колледж вошел в число 70 колледжей России, на базе которых будут созданы образовательные кластеры, которые объединят образовательные организации и предприятия ключевых отраслей экономики в рамках нового федерального проекта «Профессионалитет». Об этом 31 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на губернатора области Владислава Шапшу.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Студенты колледжа на заводской практике

На создание образовательно-производственного центра калужский технический колледж получит грант в размере 100 млн рублей. Партнерами колледжа станут «Калужский турбинный завод» и «Ремпутьмаш». Студентам проект «Профессионалитет» даст возможность получить производственный опыт и востребованную рабочую специальность в максимально короткие сроки, а также гарантию дальнейшего трудоустройства.

«В России старт новых кластеров намечен на сентябрь 2022 года. Это принципиально новых подход, который позволит максимально приблизить систему подготовки рабочих кадров к запросам рынка труда», — отметил Владислав Шапша.