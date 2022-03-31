Новокузнецк, Кемеровская область, , 15:27 — REGNUM Вскрытие рек на территории Кемеровской области произойдёт на два-четыре дня раньше средних многолетних сроков. Прогнозируемая дата ледохода на реке Томь – 14 апреля. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Паводок ГУ МЧС РФ по Амурской области

«В период вскрытия возможно образование заторов льда в верховьях Томи и на её притоках, что может привести к резкому подъёму воды и подтоплению близлежащих пониженных территорий», — уточнил он.

Согласно прогнозам, среднемесячная температура воздуха в Кузбассе ожидается около и выше нормы на 1 градус — +1…+6 °C.