Рига, , 15:26 — REGNUM В марте 2022 года на «Латвийской железной дороге» зафиксирован резкий рост перевалки грузов из России, несмотря на введенные еще в феврале 2022 года Западом и ЕС санкции. Об этом заявил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

По данным министра, сообщил латвийский портал lsm.lv, этот рост составил до 30%. Парадоксальность ситуации министр объяснил тем, что владельцы грузов старались в марте поскорее вывезти их из России.

В апреле ожидается резкое падение перевозки грузов по железной дороге страны. Из-за сокращения грузоперевозок ГАО «Латвийская железная дорога» может уволить дополнительно 600 сотрудников, заявил Линкайтс. Министр отметил, что предприятию поручено подготовить план действий на случай самого оптимистичного и самого пессимистичного сценария.

Линкайтс добавил, что заменить в полной мере российские и белорусские грузы, которые перевозились по железной дороге, невозможно, но сейчас ведется работа над тем, чтобы привлечь грузопотоки из Казахстана, Узбекистана и Китая.