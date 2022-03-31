Уфа, , 15:29 — REGNUM 895 млн рублей намерены направить на поддержку рынка труда, организацию общественных работ, временной занятости и переобучение граждан в Башкирии. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Служба занятости Александр Торопов

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Сообщается, что из них 886 млн рублей выделено из федерального бюджета на сохранение занятости в условиях санкционного давления. На помощь от государства могут рассчитывать те работодатели, которые стремятся сохранить занятость в организациях и реализуют мероприятия, связанные с организацией общественных работ, профессиональным образованием работников и материально-техническим оснащением рабочих мест при организации временного трудоустройства сотрудников.

Отмечается, что в Башкирии информацию о введении режима неполного рабочего дня подали 332 работодателя, сведения о сокращении количества сотрудников подали 233 работодателя.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что правительство Башкирии готовит программу дополнительных мер по сохранению рабочих мест в регионе.