Рига, , 15:24 — REGNUM Парламент Латвии в четверг, 31 марта, принял в окончательном чтении закон, запрещающий проведение массовых мероприятий ближе 200 метров от любого памятника, прославляющего советскую армию и ее победы.

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Об этом сообщила пресс-служба парламента, отметив, что соответствующее предложение об изменении законодательства поступило от депутатов Артуса Кайминьша и Линды Медне.

В Законе о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий также дано определение публичного мероприятия как спланированного и организованного физическим или юридическим лицом мемориального, развлекательного или спортивного мероприятия в общественном месте.

Также увеличен штраф за нарушения в порядке организации публичных мероприятий — за это может быть применено предупреждение или денежный штраф для физического лица до 400 евро, для юридического лица — до 3 200 евро.

Ранее в обсуждениях комиссии по правам человека и общественным делам говорилось, что запрет коснется проведения традиционных массовых мероприятий у памятника в парке Победы в Риге.

Депутаты парламента Латвии, как и местные СМИ не скрывают, что изменения в закон были внесены и утверждены в срочном порядке исключительно из-за приближающегося Дня Победы 9 мая.