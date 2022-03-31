Тбилиси, , 15:24 — REGNUM Экономика Грузии за первые два года 2022 года показала значительный рост. Об этом 31 марта заявил министр экономики республики Леван Давиташвили в эфире «Общественного телевидения».

Рост экономики Peggy Marco

«Экономический рост февраля действительно впечатляет. В феврале экономика выросла на 14,6%, а в целом за январь и февраль у нас рост 16,3%», — сказал министр.

Он отметил, что рост был почти во всех отраслях экономики, а также выросли объёмы экспорта и денежные переводы из-за границы. По мнению главы минэкономики, ситуация дальше продолжит стабилизироваться.

«Мы делаем всё возможное, чтобы максимально использовать местные ресурсы, которые должны стать компенсирующим фактором для того, чтобы мы сохранили экономический рост в течение всего года», — отметил Давиташвили.

Стоит отметить, что рост экономики Грузии в 2021 году составил 10,4%. Однако годовой уровень инфляции достиг 13,9%.

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