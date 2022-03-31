Туньси, Китай, 31 марта, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выразила глубокие соболезнования в связи с крушением самолета China Eastern Airlines в Китае, сообщает Antara.

(сс) A-C-K Флаг Индонезии

«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования в связи с крушением самолета China Eastern Airlines несколько дней назад, в результате которого погибли более 100 человек», — заявила Ретно Марсуди, выступая с заявлением для прессы в Туньси (Китай).

Заявление главы МИД Индонезии было сделано после двусторонней встречи с министром иностранных дел Китая Ван И. Министр иностранных дел Индонезии также провела встречу с министрами иностранных дел России и Ирана.

Напомним, Boeing 747−800 авиакомпании China Eastern Airlines рейса MU-5735 потерпел крушение 21 марта. На борту самолета находились 123 пассажира и девять членов экипажа.