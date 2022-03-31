Таллин, 31 марта, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Генподрядчик ведущихся с 2021 года больших дорожно-строительных работ на государственном шоссе Таллин-Нарва, эстонская строительная фирма Nordecon предупредила, что с дальнейшим исполнением крупного заказа могут возникнуть трудности.

Rosavtodor.ru Строительство дороги

Как сообщило региональное издание «Силлямяэский вестник», у проблемы комплексный характер: речь идет о «зависших» договорах с подрядчиками, остановившихся поставках стройматериалов и резком замедлении сроков выполнения работ.

«Предприятие Nordecon известило о том, что с выполнением договора могут возникнуть трудности в плане времени, а также может быть подорожание в части материалов», — сообщил руководитель восточного подразделения Транспортного департамента Эстонии Анти Пальми.

Сейчас у всего этого сектора из-за событий на Украине смутные времена и все подрядчики по всем заключенным контрактам присылают извещения о проблемах, добавил Пальми. По его словам, ни один подрядчик конкретизировать финансовое или временное влияние этих событий на исполнение их обязанностей не может, поскольку большинство цепочек поставок металла, битума и щебня порвались или стали непрочными.

Крупный дорожный узел в Силламяэ (северо-восточная Эстония) строится по заказу государства, договорная стоимость этой работы — около 4,3 млн евро.