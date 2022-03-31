Севилья, Испания, 31 марта, 2022, 15:22 — ИА Регнум. В настоящее время Испания уже направила Киеву десять самолетов с оружием. Об этом 31 марта заявила журналистам испанский министр обороны Маргарита Роблес после посещения авиабазы Морон-де-ла-Фронтера в Севилье, ее слова приводит газета El Mundo.

Ministry of the Presidency. Government of Spain Министр обороны Испании Маргарита Роблес

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Как отметила Роблес, ранее из Сарагосы вылетели два самолета А-400 с оружием для Киева, а в общей сложности их было направлено на Украину десять.

«Проделана великолепная работа», — сказала она, добавив, что испанские военные поставляют Киеву не только оружие, но и гуманитарную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Италии Марио Драги в ходе состоявшегося 30 марта телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил российскому лидеру, что время его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленскимеще не пришло.