Гавайи, США, 31 марта 2022, 15:22 — REGNUM Супружеская пара подала запретительный судебный приказ против актёра Эзры Миллера. Об этом 31 марта пишет Daily Mail.

Эзра Миллер (справа)
Эзра Миллер (справа)
Gage Skidmore

По словам супругов, Миллер, который проживал у них в доме на Гавайях (США), угрожал им убийством. Согласно заявлению пары, актёр также украл их «личные вещи, в том числе карту социального страхования, бумажник, паспорт, водительские права и банковские карты».

Ранее Эзру Миллера задержали на Гавайях за хулиганство и домогательства. Во время вечеринки в одном из караоке-баров актёр начал вести себя неадекватно, отобрав у незнакомой девушки микрофон, а также накинувшись на мужчину, игравшего в дартс.

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