Гавайи, США, , 15:22 — REGNUM Супружеская пара подала запретительный судебный приказ против актёра Эзры Миллера. Об этом 31 марта пишет Daily Mail.

Эзра Миллер (справа) Gage Skidmore

По словам супругов, Миллер, который проживал у них в доме на Гавайях (США), угрожал им убийством. Согласно заявлению пары, актёр также украл их «личные вещи, в том числе карту социального страхования, бумажник, паспорт, водительские права и банковские карты».

Ранее Эзру Миллера задержали на Гавайях за хулиганство и домогательства. Во время вечеринки в одном из караоке-баров актёр начал вести себя неадекватно, отобрав у незнакомой девушки микрофон, а также накинувшись на мужчину, игравшего в дартс.

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