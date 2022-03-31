Гавайи, США, 31 марта, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Супружеская пара подала запретительный судебный приказ против актёра Эзры Миллера. Об этом 31 марта пишет Daily Mail.

Gage Skidmore Эзра Миллер (справа)

По словам супругов, Миллер, который проживал у них в доме на Гавайях (США), угрожал им убийством. Согласно заявлению пары, актёр также украл их «личные вещи, в том числе карту социального страхования, бумажник, паспорт, водительские права и банковские карты».

Ранее Эзру Миллера задержали на Гавайях за хулиганство и домогательства. Во время вечеринки в одном из караоке-баров актёр начал вести себя неадекватно, отобрав у незнакомой девушки микрофон, а также накинувшись на мужчину, игравшего в дартс.