Таллин, , 15:20 — REGNUM Пярнуская горуправа после двух неудачных тендеров отказалась от проекта нового двухарочного моста, так как не может обеспечить финансовую часть заметно подорожавшей стоимости строительства. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR со ссылкой на городские власти.

Подчеркивается, что все представленные предложения намного превысили посильную для городских финансов смету.

В сентябре 2021 года самым дешевым оказалось предложение фирмы GRK Infra, запросившей за работу 51 млн евро, в то время как Пярну рассчитывал потратить менее 30 млн, оплатив строительство за счет собственных средств, государственного финансирования и европейских фондов.

Вице-мэр Пярну Меэлис Кукк заявил, что, если проект и будет снова выставлен на тендер, то новые условия будут предполагать удешевление проекта.

«Несомненно, речь пойдет о классическом бетонном мосте, потому что в предыдущих попытках более 60% стоимости моста составляла стоимость стали. А цены на сталь из-за событий на Украине очень сильно растут», — пояснил Кукк.

Власти города-курорта Пярну признают, что новый мост необходим, так как центральный Кесклиннаский мост через пять-шесть лет должен закрыться на капитальный ремонт.