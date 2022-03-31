Москва, , 15:19 — REGNUM В России будет создан аналог легкоатлетических соревнований Бриллиантовой лиги. Об этом 31 марта заявил спортивный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский на форуме «Мы вместе. Спорт».

Лёгкая атлетика takato marui

Он отметил, что российская лёгкая атлетика России живёт в изоляции уже седьмой год, а российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе.

«Поэтому мы придумали создать аналог Бриллиантовой лиги», — сказал Борзаковский.

По его словам, как только ВФЛА будет восстановлена в членстве в международной федерации, российские атлеты будут уже подготовленными и выйдут на международный уровень.

Борзаковский рассказал, что есть идея назвать соревнования «Королева российского спорта». Они будут включать в себя два основных старта: чемпионат России и командный чемпионат России. Соревнования будут разбиты на две категории: «А» — высшая, «В» — менее значимая, где дают меньше рейтинговых очков.