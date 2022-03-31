Омск, 31 марта, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Итоги акции «Zащитникам Отечества» подводят в Омской области.

Оmskportal. ru Письма «Zащитникам Отечества» от жителей Омской области

Как сообщили ИА REGNUM 31 марта в областном правительстве, в региональную общественную приемную партии «Единая Россия» поступило около 2800 писем и более 1200 детских рисунков для российских военнослужащих, участвующих в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Письма для военных писали школьники, студенты, волонтёры, общественники, а также все неравнодушные жители региона. В каждом послании – слова поддержки для солдат и пожелания выполнить задачу, поставленную президентом РФ.

«Все письма и рисунки будут переданы нашим ребятам, участвующим в спецоперации. Мы очень надеемся, что эта моральная поддержка даст им возможность получить второе дыхание», — отметил вице-спикер областного Законодательного собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Артёмов.

Как сообщало ИА REGNUM, всероссийская акция «Zащитникам Отечества» стартовала в начале марта 2022 года.

Читайте также: Омские курсанты написали письма в поддержку российских военнослужащих