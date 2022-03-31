Ракитянский район, Белгородская область, 31 марта, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Транзитного курьера из Белоруссии осудили за контрабанду наркотиков в Белгородской области — мужчина забрал из тайника около двух килограммом запрещённых веществ, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 31 марта официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Курьера задержали в августе 2021 года в лесном массиве у села Венгеровка в Ракитянском районе. В обязанности мужчины входила доставка на системной основе крупных партий синтетического наркотического вещества из Белгородской области в Республику Беларусь и формирование тайников с наркотиками.

Апелляционным решением Белгородского областного суда наркокурьеру назначено семь лет и десять месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.