Санкт-Петербург, 31 марта, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Травля патриотически настроенных преподавателей вузов со стороны их руководства и коллег является следствием ошибок в управлении высшим образованием России, которое в значительной степени контролируется Западом. Об этом 31 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил адвокат Игорь Ветров.

Иван Шилов, ИА REGNUM Информационная война

Эксперт отметил, что практически сразу после начала специальной военной операции России на Украине студенты факультета свободных искусств и наук СПбГУ составили письмо с осуждением решения президента Владимира Путина и руководства страны. Его поддержали многие представители профессорско-преподавательского состава. Данное событие, по мнению адвоката, является серьезным просчетом органов, осуществляющих контроль над ситуацией в сфере российского образования.

«Как стала возможной такая ситуация? В первую очередь, она является следствием тридцатилетней истории постсоветского отечественного образования, которое попало под влияние Запада и контролируемых им общественных и «научных» организаций. Сейчас Россия вынуждена преодолевать последствия отсутствия внятной и национально ориентированной образовательной политики в течение многих десятилетий. За тридцать лет сформировалось ни одно поколение преподавателей, находящихся под идеологическим влиянием Запада», — сказал Ветров.

Юрист считает, что первым шагом на пути к решению существующей проблемы должно стать формирование нормативно-правовых основ для идеологической работы и обеспечения национальной идеологической безопасности в вузах. Требуется корректировка существующих законов в сфере образования и воспитания подрастающих поколений, разработка новых мер. Прежде всего, должны быть на нормативно-правовом уровне созданы препятствия для работы в государственных вузах лиц, открыто выражающих враждебность политике государства.

«Их деятельность должна сразу вызывать соответствующие последствия, вплоть до увольнения, если речь идет о преподавателях, или отчисления, если мы говорим о студентах. В любом случае, требуется тщательная проработка данного вопроса и органами власти, и юридическим сообществом, и общественными организациями», — заявил собеседник ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, в СПбГУ развернулась травля преподавателей, выступивших с поддержкой спецоперации России на Украине. Патриотически настроенных сотрудников вуза оскорбляли в соцсетях их коллеги по университету. Дошло до того, что некоторые преподаватели, отказавшиеся предавать родину, начали опасаться за свою жизнь и здоровье.