Москва, , 15:16 — REGNUM К концу марта биржевой курс рубля укрепился после сильной девальвации в конце февраля — начале марта. Такому резкому укреплению курса рубля способствовало несколько причин, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во-первых, обычно в конце месяца и квартала наблюдается активная продажа валюты за рубли со стороны российских экспортеров для уплаты налогов. Сюда добавилось то, что в конце февраля ЦБ РФ обязал местных экспортеров продавать 80% валютной выручки.

Во-вторых, ЦБ РФ уже не может как прежде скупать доллары и евро к себе в резервы (они под западными санкциями) для балансировки спроса-предложения валюты на рынке.

В-третьих, вывоз капитала перекрыт, что ощутимо снизило спрос на валюту, активы нерезидентов заморожены, введен 12% налог на покупку валюты на бирже, физлицам запрещено покупать наличную валюту в банках, импорт товаров частично попал под запрет или приостановлен. В совокупности все это убило спрос на валюту на внутреннем рынке.

В такой ситуации курс рубля теоретически может укрепляться и дальше. Но страдать от этого будет бюджет России, которому выгоден высокий курс валютный курс.

Таким образом, вопрос ослабления Capital Control со стороны ЦБ РФ совсем скоро станет самым важным. Думаю, уже в апреле мы увидим восстановление доступа к покупке валюты населением или же снижение запретительных комиссий.

Это будет особенно актуально, если ситуация с военным конфликтом в Украине начнет улучшаться.

Поскольку российская экономика сейчас находится в глубоком кризисе с непредсказуемыми последствиями, то возврат доллара и евро на прежние годовые максимумы — это просто вопрос времени», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, укреплению российского рубля на фоне санкций Запада удивился американский инвестор Адам Таунсэнд. Он заключил, что «рубль отыграл весь свой санкционный удар».

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