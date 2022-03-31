Таллин, , 15:16 — REGNUM В ценовой зоне Эстонии на бирже Северной европы Nord Pool среднемесячная цена электроэнергии за март 2022 года составила 151 евро за мегаватт-час (МВт-ч). Об этом сообщила пресс-служба биржи.

Электричество

Отмечается, что по сравнению с февралем того же года, цена увеличилась на 45% — почти на 47 евро.

По данным Nord Pool, если в феврале средняя цена за МВт-ч электричества составляла 104,63 евро, то в марте она поднялась до 151,23 евро. Цена в марте была также заметно выше, чем в том же месяце 2021 года, когда она составляла 43,55 евро за мегаватт-час. Рост за год составил 72%.

Самая высокая среднесуточная цена пришлась на 7 марта 2022 года, когда один МВт-ч стоил 206,84 евро. Наиболее дешевым электричество было 26 марта — 61,90 евро за МВт-ч.