Драги рассказал об ответе Путина на вопрос о прекращении огня
Рим, 31 марта, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Марио Драги в ходе состоявшегося 30 марта телефонного разговора с президентом России Владимир Путин заявил российскому лидеру, что время его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским еще не пришло. Об этом Драги рассказал в ходе встречи с членами Ассоциации иностранной прессы в Риме.
Он добавил, что самое главное сейчас — продемонстрировать, что «желание мира существует, осуществив пусть даже короткое прекращение огня.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Драги заявил, что российский президент Владимир Путин объяснил ему, как будет происходить дальнейшая оплата поставок природного газа из РФ.
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