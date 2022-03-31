Рим, 31 марта, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Марио Драги в ходе состоявшегося 30 марта телефонного разговора с президентом России Владимир Путин заявил российскому лидеру, что время его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским еще не пришло. Об этом Драги рассказал в ходе встречи с членами Ассоциации иностранной прессы в Риме.

INSM Марио Драги

«Я выразил свое убеждение в том, что для развязывания некоторых основных «узлов» необходима встреча с президентом Зеленским, о которой к тому же тот просит практически с начала войны. Ответ был: время еще не пришло, нужно чтобы переговорщики продвигались вперед», — сказал Драги.

Он добавил, что самое главное сейчас — продемонстрировать, что «желание мира существует, осуществив пусть даже короткое прекращение огня.

«Условия еще не созрели», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Драги заявил, что российский президент Владимир Путин объяснил ему, как будет происходить дальнейшая оплата поставок природного газа из РФ.

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