Тюмень, 31 марта, 2022, 15:14 — ИА Регнум. В Тюмени при строительстве многоэтажного дома погиб каменщик. Об этом сообщает пресс-служба Государственной трудовой инспекции по Тюменской области.

Каменщик

Трагедия произошла 17 февраля 2022 года на объекте ООО «Северинвест». Каменщику при выполнении работ не хватило высоты подмостей, чтобы дотянуться до выкладываемого им ряда кирпичной стены, и он сделал дополнительное возвышение из кирпичей, которое пошатнулось и строитель выпал с седьмого этажа, через оконный проём. Пострадавший от полученных травм скончался в машине скорой помощи.

В ходе расследования установлена неудовлетворительная организация работ на стройке. Рабочие места строителей. как выяснилось, не были оборудованы необходимыми ограждениями и предохранительными устройствами. Погибший работал без медицинского освидетельствования, без инструктажа по охране труда, а также отсутствовал контроль со стороны руководства за исполнением работ. Решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чусовском городском округе Пермского края возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины во время лесозаготовительных работ.