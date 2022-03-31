Анкара, 31 марта, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Культурной столицей тюркского мира 2023 года объявлен город Шуша, сообщает 31 марта «Спутник Азербайджан».

ИА REGNUM Вид из Шуши на Степанакерт

Решение принято на заседании постоянного совета международной организации тюркской культуры — ТЮРКСОЙ в турецком городе Бурса.

Агентство отмечает, что в Азербайджане 2022 год объявлен Годом города Шуша. В праздничном плане содержится 35 мероприятий, в их числе фольклорный фестиваль, поэтический конкурс и спортивные соревнования.