Луганск, , 15:23 — REGNUM Посёлок Донецкий в Луганской Народной Республике подвергся обстрелу со стороны украинских войск. Об этом сообщает 31 марта представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Жилые дома после обстрела со стороны ВСУ © Пресс-служба Народной милиции ЛНР

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Обстрел зафиксирован в 14:30 по местному времени (совпадает с московским). Из посёлка Новотошковское в сторону Донецкого было выпущено десять снарядов калибра 122 мм.

Ранее в представительстве республики сообщили, что за шесть недель эскалации, то есть за период с 17 февраля, территорию ЛНР обстреляли 769 раз с применением тяжёлого вооружения. Украинские силовики применили 7751 боеприпас различного калибра, в том числе ракеты «Точка-У», «Град» и «Ураган».

В результате обстрелов погибли 27 мирных жителей, ранения получили 15 человек. В 23 населённых пунктах повреждены 326 домостроений.

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