Тбилиси, 31 марта, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Темпы инфляции в Грузии в апреле, скорее всего, не будут высокими. Об этом 31 марта заявил министр экономики республики Леван Давиташвили в эфире «Общественного телевидения».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

По мнению главы ведомства, наиболее острые последствия от антироссийских санкций уже прошли, дальше ситуация должна стабилизироваться.

«Регион будет адаптироваться к новым обстоятельствам, и, естественно, это главный фактор, который поможет в какой-то степени устранить основные задержки в цепочке поставок», — сказал министр.

Он также сообщил, что в начале года экономика Грузии показала хороший рост.

Стоит отметить, ранее в Нацбанке Грузии сообщили, что темпы инфляции в стране начнут снижаться, но останутся высокими.