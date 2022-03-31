Таллин, , 15:12 — REGNUM

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Правительство Эстонии в четверг, 31 марта, одобрило и направит в парламент страны поправки к Уголовному кодексу, согласно которым использование «враждебных символов» будет считаться правонарушением.

«Использование символов указывает на отношение. Вы можете запоминать и выражать свои мысли, не используя символы, которые могут быть истолкованы как оправдание войны или могут навредить людям. Использование враждебных символов также позволяет провоцировать людей. Это беспокоит всех эстонцев, независимо от того, является ли их родной язык эстонским, русским или украинским», — объяснила смысл запрета премьер-министр Кая Каллас.

«Важно, чтобы мы оставались вместе как общество. Людей, живущих в Эстонии, объединяет общее будущее, несмотря на разное прошлое. Давайте не будем разделяться пропагандой и будем сохранять уравновешенность», — добавила Каллас.

В тексте пресс-сообщения правительства отсутствует перечень таких «враждебных символов», но, согласно публикациям в местных СМИ, к таковым решено отнести георгиевские ленточки, символику российских Вооруженных сил или пропагандирующие российскую армию символы, а также букву Z в определенном контексте.

Новый уголовный кодекс будет предусматривать уголовную ответственность за использование «враждебных символов». В частности, предусмотрен штраф или задержание за демонстрацию символики, как говорится в законопроекте, «используемой при совершении акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления в целях поддержки или оправдания таких актов либо для запугивания, унижения или иного значительно мешать другим».

Если то же деяние совершает юридическое лицо, размер штрафа составляет до 32 000 евро.

Подчеркивается, что наказуема только публичная демонстрация символа будет считаться правонарушением, а это означает, что он должен быть виден публике. По той же причине любое традиционное использование буквы Z не является правонарушением.