Петрозаводск, , 15:17 — REGNUM В Петрозаводске началась реконструкция двух корпусов больницы, которые простояли в заброшенном состоянии почти 30 лет. Об этом 31 марта сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Некогда заброшенные корпуса больницы в Петрозаводске отреставрируют. Vk.com/aparfenchikov

В корпусах «А» и «Б» межрайонной больницы на Древлянке в Петрозаводске планируют заново выстроить внутренние конструкции помещений, после чего рабочие приступят к остальным видам работ. Перед компанией, исполняющий госзаказ «Технопромэкспорт», поставлен срок завершения работ в декабре 2023 года.

В корпусе «А» на первом этаже разместится приёмное и диагностические отделения, на втором — эндокринологическое. Третий этаж займет ревматологическое отделение и республиканский ревматологический центр. Четвертый будет отдан под отделение челюстно-лицевой хирургии, пятый — под отделение оториноларингологии. Шестой займут три операционных зала и отделение анестезиологии-реанимации с палатой ИТАР. Блок «Б» полностью пересдадут детской поликлинике, которая переедет туда из Детской республиканской больницы.

«Был сегодня на стройке — сердце радуется. Вижу рабочих. Вижу изменения. Когда-то этот проект был мечтой. Сейчас мечта становится реальностью», — подытожил Артур Парфенчиков.