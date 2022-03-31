Архангельск, , 15:11 — REGNUM Правительство РФ выделило Архангельской области более 13 млн рублей. Средства пойдут на выплаты субсидий хлебопекам, которые возьмут на себя обязательства не повышать цены на социальную линейку хлебобулочных изделий.

Пекарь раскатывает тесто Александр Погожев © ИА REGNUM

«Это два вида социально значимого хлеба — ржаной и пшеничный, — сообщила министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова. — На 30 марта заявки на получение субсидии уже подали 11 местных производителей хлеба из Пинежского, Няндомского, Лешуконского, Онежского и Коношского районов, из Вилегодского округа, а также из Котласа. Прием заявок продолжится до 4 апреля включительно. Субсидия позволит компенсировать часть затрат на производство и реализацию хлебобулочных изделий».

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области продукцию местных сельхозпроизводителей будут поставлять в бюджетные учреждения.