Москва, , 15:16 — REGNUM Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев прокомментировал предположения пользователей Сети о том, что американская певица Beyonce позаимствовала у коллектива песню «Ты неси меня река». Об этом 31 марта пишет «360».

Николай Расторгуев и группа «Любэ» Василий Иванов © ИА REGNUM

Как отмечает издание, Расторгуев подтвердил, что нашёл сходство, однако отнёсся к ситуации с юмором. «Этой истории полгода. Действительно, похоже. Взяла и воспользовалась. Мне смешно», — поделился музыкант.

Ранее пользователи Сети заметили сходство между песней Beyonce под названием Be Alive (2021) и композицией «Ты неси меня река» группы «Любэ» (2001). В телеграм-каналах появились ролики со сравнением двух треков.

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