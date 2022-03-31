Москва, 31 марта, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев прокомментировал предположения пользователей Сети о том, что американская певица Beyonce позаимствовала у коллектива песню «Ты неси меня река». Об этом 31 марта пишет «360».

Василий Иванов ИА REGNUM Николай Расторгуев и группа «Любэ»

Как отмечает издание, Расторгуев подтвердил, что нашёл сходство, однако отнёсся к ситуации с юмором. «Этой истории полгода. Действительно, похоже. Взяла и воспользовалась. Мне смешно», — поделился музыкант.

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Ранее пользователи Сети заметили сходство между песней Beyonce под названием Be Alive (2021) и композицией «Ты неси меня река» группы «Любэ» (2001). В телеграм-каналах появились ролики со сравнением двух треков.