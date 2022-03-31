Саратов, 31 марта, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В Саратовской области для организации летнего отдыха детей задействуют 662 учреждения, среди них 615 лагерей с дневным пребыванием, 39 сезонных лагерей с круглосуточным пребыванием и восемь санаторно-курортных организаций. Ожидается, что за лето смогут поправить здоровье 67 834 ребенка, сообщает минтруда и соцзащиты области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

В лагерях всех типов отдохнут около 48 тыс. детей, в том числе ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. Более 2 тыс. воспитанников интернатов, детей, проживающих в семьях опекунов и приемных родителей, побывают в летних лагерях. На Черноморское побережье отправятся 1485 детей.

В 21 учреждении пройдут профильные смены для юных экологов, техников, лингвистов, музыкантов и художников. Наиболее востребованы лагеря, внедряющие интерактивные технологии и робототехнику.

С 31 марта доступна программа возврата стоимости детской путевки. В лагерях с 25 мая начнется комплексная приемка. Старт летней кампании запланирован на 1 июня.

ИА REGNUM напоминает, летом 2021 года в лагерях Саратовской области отдохнули 42 тыс. детей, из них 44% — за городом.

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