Кито, 31 марта, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В отчёте, подготовленном специальной комиссией парламента Эквадора, раскрывается ущерб для страны, причинённый сделкой с Китаем о продаже нефти по цене значительно ниже рыночной. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Флаг Эквадора

Согласно расчётам комиссии, ущерб для Эквадора составляет 4,77 миллиарда долларов США. Кредитные линии, выделенные Китаем, были основной формой финансирования страны во время правления президента Рафаэля Корреа. В период с 2009 по 2016 годы страна получила от Китая 18,47 миллиарда долларов под 7%, что значительно превышают нормальные ставки для международных кредитов. Для выплаты долга Эквадор обязался до 2024 года поставить в Китай 1,325 миллиона баррелей нефти, что в пять раз больше, чем необходимо для покрытия долга.

Согласно договору, цена на поставляемую для уплаты долга нефть была заморожена и не корректировалась согласно мировой динамике, что привело к потерям 3,6 доллара США за каждый баррель. Эквадор пытался пересмотреть условия соглашения, но переговоры с китайской стороной не привели к результатам.